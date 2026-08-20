قبل الاتفاق.. المدينة المنورة تجهز الفتح

فرض خالد العطوي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، تدريبًا استرجاعيًّا، الخميس، في المدينة المنورة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ المدرب السعودي فضَّل إجراء تدريب صباحي قبل العودة إلى الأحساء، مساء الخميس.

وسيجري الفريق تدريبًا أخيرًا، الجمعة، في مقر النادي تحضيرًا لمواجهة الاتفاق ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، السبت.

وخرج الفتح من بطولة خادم الحرمين الشريفين في دور الـ 32 بعد خسارته من العلا 0ـ3 على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة.

وخسر النادي الحساوي مباراة الجولة الأولى من أمام النصر على ملعب الأخير في الرياض بنتيجة 0ـ3.