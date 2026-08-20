«ذا أثليتيك»: الهلال متمسك بصفقة واتكينز

تستمر إدارة شركة نادي الهلال في مساعيها لضم الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم، خلال ما بقِيَ من نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق ما أوردته وكالة «ذا أثليتيك» البريطانية الخميس.

وأشارت الوكالة إلى تلقي الإدارة الرياضية في النادي السعودي تشجيعاتٍ من محيط اللاعب حول رغبته في الانتقال إلى الفريق الأزرق قادمًا من الدوري الممتاز في بلاده، على الرغم من رفض إدارة أستون فيلا عرضًا هلاليًا تصل قيمته 38.5 مليون جنيه إسترليني، الثلاثاء.

وتصف «ذا أثليتيك» الاهتمام بواتكينز بأنه طويل المدى، وتلفت إلى تمتّع الإنجليزي سايمون فرانسيس، المدير التنفيذي لكرة القدم في الهلال، بعلاقة جيدة مع محيط اللاعب.

وأبدى واتكينز «30 عامًا» انفتاحًا منذ بداية الصيف الجاري على إغلاق صفحة تجربته مع أستون فيلا، قبل انضمامه إلى قائمة الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الانجليزي، التي شاركت في كأس العالم 2026.

في المقابل، يتطلع الإسباني أوناي إيمري، مدرب «الفيلانز» إلى بقاء مهاجمه، ويعتمد عليه بصورة رئيسية في خطط الموسم الجديد.