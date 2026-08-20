ديابي يقترب من ليفركوزن.. والاتحاد يعوّضه بجناح أجنبي

وصلت المفاوضات بين ناديي الاتحاد وباير ليفركوزن الألماني حول إبرام صفقةٍ بشأن الجناح الفرنسي موسى ديابي إلى مرحلةٍ متقدِّمةٍ، حسب مصادر خاصة بـ «الرياضية» رجّحت عودة اللاعب إلى ناديه السابق مقابل 30 مليون يورو، مؤكدةً أن «النمور» سيُعوِّضونه إذا رحل بجناح أجنبي.

تزامن ذلك مع استبعاد الفرنسي من قائمة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم التي غادرت جدة مساء الخميس في اتجاه الدمام من أجل مواجهة القادسية، الجمعة، ضمن ثاني جولات دوري روشن السعودي.

وأدّى الفريق، الذي يدربه الألماني ينس فيسينج، حصة تدريبية أخيرة، عصرًا على ملعب النادي، شارك ديابي فيها، لكنه لم يغادر مع زملائه إلى المطار، بسبب تطور المفاوضات الجارية بين الناديين السعودي والألماني حوله.

وتوقعت المصادر إتمام الصفقة قريبًا، مقابل 30 مليون يورو للاتحاد، الذي يمتد عقده مع اللاعب حتى صيف 2029.

ومثّل ديابي «الإتي» في 73 مباراة، أحرز خلالها 11 هدفًا وصنع 33، منذ انضمامه قبل عامين قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

ولعِب الفرنسي 173 مباراة لصالح باير ليفركوزن، في الدوري الألماني، من 2019 إلى 2023، محرزًا 49 هدفًا وصانعًا 47.