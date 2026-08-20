قبل الاتحاد.. القادسية يتسلم بطاقة رايندرز

وصلت البطاقة الدولية للهولندي تيجاني رايندرز، نجم الوسط، إلى نادي القادسية، حسب تأكيد مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية» عشيَّة مواجهة الاتحاد، مساء الجمعة، في الدمام ضمن ثاني جولات دوري روشن السعودي.

وبات في إمكان الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، ضم اللاعب، القادم من مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى قائمة المباراة.

وخاض الهولندي التدريب الجماعي، الأربعاء والخميس، وأظهر جاهزيته البدنية للمشاركة، فيما رجَّحت المصادر اختيار رودجرز التشكيل ذاته الذي بدأ أمام الشباب، ضمن الجولة الافتتاحية، مع عدم استبعاد احتمالية إشراك رايندرز أساسيًّا على حساب البرتغالي أوتافيو مونتيرو.

وافتتح الفريق الموسم بالفوز 3ـ1 على الشباب بعدما بدأ بتشكيلٍ، تألَّف من أحمد الكسار في حراسة المرمى، والإسباني ناتشو فيرنانديز وجهاد ذكري والأوروجوياني جاستون ألفاريز في عمق الدفاع، والظهيرين محمد أبو الشامات والغاني كريستوفر بونسو باه، وأوتافيو ومصعب الجوير والألماني جوليان فايجل في الوسط، والمهاجمَين الإيطالي ماتيو ريتيجي والمكسيكي جوليان كينيونيس.

وتعاقد النادي الشرقاوي رسميًّا، الأربعاء، مع نجم وسط منتخب هولندا القادم بعد موسمٍ مع مانشستر سيتي أعقب موسمين مع إيه سي ميلان الإيطالي.