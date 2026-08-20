الهلال بـ 6 أجانب.. وثيو خارج التشكيل مجدّدا

يدخل فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراته مع مضيفه الفيحاء، مساء الخميس، ضمن ثاني جولات دوري روشن السعودي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بستة لاعبين أجانب أساسيين، بينما يجلس اسمان آخران على مقاعد البدلاء، أحدهما الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، الذي وجد نفسه خارج التشكيل مجدَّدًا.

واختار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي تشكيلًا لا يضمُّ اللاعب الفرنسي للمباراة الثانية على التوالي في دوري روشن.

وكان ثيو خرج من قائمة مباراة الجولة الأولى أمام الفيصلي التي حسمها الهلال 4ـ2، وبعد نهايتها أبلغ إنزاجي وسائل الإعلام بحاجة الظهير إلى مزيدٍ من التدريبات لتأخر انضمامه إلى برنامج الإعداد عقب المشاركة في كأس العالم برفقة منتخب بلاده.

وبعدها بأيامٍ أشركه أساسيًّا أمام الرائد ضمن دور الـ 32 من كأس الملك، قبل أن يضمَّه إلى القائمة في بطولة الدوري للمرة الأولى، لكنْ مع وضعه بديلًا.

وجدَّد إنزاجي الاعتماد على عناصر مباراة الجولة الأولى باستثناء الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي الذي استبعده من القائمة، بينما يشارك في مكانه سلطان مندش.

ويبدأ الهلال المباراة بالمغربي ياسين بونو، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد محزري، والسنغالي خاليدو كوليبالي، وعلي لاجامي، ومتعب الحربي.

ويتشكَّل خط الوسط من محمد كنو، حامل شارة القيادة، والبرتغالي روبن نيفيش، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بينما يقف الفرنسي كريم بنزيما مهاجمًا وحيدًا، ويتمركز على يمينه ويساره الجناحان سلطان مندش، والهولندي كريسينسيو سامرفيل.

وتضمُّ دكة البدلاء ثيو، والمهاجم الإيفواري الشاب محمد قادر ميتي، إلى جانب سبعة أسماءٍ محلية.