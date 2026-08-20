الفيحاء يعيد أوليفيرا أمام الهلال

عاد المدافع البرتغالي باولو أوليفيرا إلى تشكيل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم في مباراته مع الهلال، مساء الخميس، ضمن ثاني جولات دوري روشن السعودي.

ودخل اللاعب التشكيل بعد جلوسه احتياطيًّا طوال مباراة الفريق الأخيرة مع العدالة ضمن دور الـ 32 من كأس الملك.

وأدَّت عودته إلى خروج زميله المدافع الشاب علي آل حرشان من التشكيل بعد خوضه جميع دقائق لقاء العدالة الذي انتهى فيحاويًّا بهدفين نظيفين.

ويظهر أوليفيرا، المنضم حديثًا إلى الفيحاء، مجدَّدًا في التشكيل، مُسجِّلًا مشاركته الثانية بعد لعبه مباراة الجولة الأولى التي خسرها الفريق 1ـ2 أمام نيوم.

وباستثناء دخول أوليفيرا على حساب آل حرشان، لا توجد تغييراتٌ أخرى على تشكيل الفريق في مباراته الماضية مع العدالة ضمن بطولة الكأس.

ويبدأ الفيحاء المباراة بالبنمي أورلاندو موسكيرا، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد البقعاوي، ومخير الرشيدي، وباولو أوليفيرا، وريان المطيري، ويتكوَّن الوسط من الغيني ألفا سيميدو، والبرازيلي هوجو مورا، ونوَّاف الحارثي، فيما يتمركز على الطرفين عبد الله القحطاني، والزامبي فاشون ساكالا، الجناحان الأيمن والأيسر، ويقف البرازيلي لازارو فينيسيوس مهاجمًا وحيدًا.