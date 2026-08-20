النصر يستدعي رونالدو و20 لاعبًا.. ويريح سيماكان وكوستا

استدعى الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، 21 لاعبًا لمواجهة الرياض، الجمعة، في مقدمتهم النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو، الذي يستعدُّ للعودة إلى المشاركة بعد غيابٍ عن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي ودور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتواجه الفريقان على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية «الملز»، في إطار الجولة الثانية بعد فوز حامل اللقب، وخسارة «مدرسة الوسطى» لحساب الجولة الافتتاحية.

ووفق مصادر «الرياضية»، استدعى بوستيكوجلو 21 لاعبًا للمواجهة، ليس من بينهم المدافع الفرنسي محمد سيماكان، والبرتغالي سامو كوستا، مُفضِّلًا إبعادهما بداعي الإراحة والتدوير.

وسيستبعد الأسترالي لاعبًا واحدًا من المستدعين، التزامًا بالحد الأقصى لعدد المسجَّلين في قائمة يوم المباراة «السكور شيت». وتُرجِّح المصادر أن يكون المُبعَد أحد ثلاثة لاعبين، هم عبد الملك الجابر، وسعد حقوي، وراكان الغامدي.

وضمَّت قائمة المستدعين البرازيلي بينتو ماتيوس وعبد الرحمن العتيبي، حارسَي المرمى، والأظهرة نواف بوشل وسالم النجدي وعواد أمان، والمدافعين عبد الإله العمري والإسباني إينيجو مارتينيز ونادر الشراري، وعبد الله الخيبري وسامي النجعي وعلي الحسن وعبد الملك الجابر والبرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعبي الوسط، والنجم رونالدو ومواطنه جواو فيليش والفرنسي كينجسلي كومان والسنغالي ساديو ماني وعبد الله الحمدان وأيمن يحيى وراكان الغامدي وسعد حقوي في مراكز خط الهجوم.

وافتتح النصر موسمه بانتصارٍ على الفتح 3ـ0 لحساب الجولة الأولى، كما تأهل إلى دور الـ 16 من الكأس إثر الفوز 4ـ1 على الدرعية.