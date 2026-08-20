ارتفاع الحرارة ينقل مباراة باريس الأولى

نقل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة فريقه الأول لكرة القدم في الدوري أمام رين، الأحد المقبل، إلى ملعب «روزون بارك» بعد أن جعلت موجة الحر الحالية أرضية «حديقة الأمراء» غير آمنةٍ للاعبين.

وكشف فريقٌ متخصِّصٌ من رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين، الإثنين الماضي، على حالة الأرضية، وأقرَّ بعدم صلاحيتها للعب بعد بلاغٍ من النادي، لذا ستُنقَل المباراة إلى الملعب الخاص برين.

وذكر مصدرٌ مطَّلعٌ، أن الحرارة الشديدة منعت العشب، الذي يزرعه النادي من البذور بدلًا من تركيب عشبٍ جاهزٍ، من النمو بشكلٍ صحيحٍ، لافتًا إلى أن الهيكل الخرساني للملعب زاد من شدة الحرارة.

وشهدت فرنسا درجاتِ حرارةٍ مرتفعةً بشكلٍ استثنائي الصيف الجاري، ما أدى إلى اندلاع حرائق غاباتٍ في مناطق عدة من البلاد.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية عن أن يوليو الماضي كان الأشد حرارةً، وأحد أكثر الأشهر جفافًا في تاريخ فرنسا.