بعد الإجراءات التأديبية.. تضامن مصري مع التوأم حسن وزيكو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يتابع الإجراءات التأديبية التي بدأها «فيفا» في حق الشقيقين حسام وإبراهيم حسن، مدرب، ومدير المنتخب الأول، والمهاجم مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» على خلفية تصريحاتهم عقب مباراة «الفراعنة» أمام الأرجنتين ضمن كأس العالم 2026.

وذكر الاتحاد في بيانٍ، نشره عبر صفحته في «فيسبوك»، الخميس: «يؤكد الاتحاد المصري احترامه للوائح فيفا وإجراءاته، وسيتم تقديم الردود والمذكرات القانونية اللازمة خلال المواعيد المحدَّدة مع تأكيد دعم ومساندة المعنيين بالإجراءات، والدفاع عن حقوق الكرة المصرية عبر القنوات الرسمية».

وقال: «كما يشدِّد الاتحاد على احترامه مبادئ اللعب النظيف، والجهات المنظِّمة مع احتفاظه بحقه الكامل في الدفاع عن مصالح الجهاز الفني واللاعبين أمام الجهات المختصَّة بفيفا».

ووجَّه حسن، مدرب مصر، انتقاداتٍ لاذعةً للاتحاد الدولي بعد الخسارة 2ـ3 من الأرجنتين في دور الـ 16 لكأس العالم، الشهر الماضي، متَّهمًا إياه بمحاباة بطل العالم لـ «اعتباراتٍ تسويقيةٍ».

وفرَّطت مصر في تقدمها 2ـ0، لتستقبل ثلاثيةً في آخر عشر دقائق، وتفقد فرصة التقدم إلى دور الثمانية.

وقاد حسن، الذي وافق على تجديد عقده مع الاتحاد في قيادة المنتخب المصري، المنتخب لتحقيق أول فوزٍ له بكأس العالم في دور المجموعات قبل الخروج من دور الـ 16 أمام الأرجنتين.

وتولى حسام «60 عامًا» تدريب مصر، فبراير 2024، وقاد المنتخب إلى المربع الذهبي في كأس الأمم الإفريقية 2025، إضافةً إلى التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ ثمانية أعوامٍ.