بعد غياب 4 أشهر.. «أمريكا ​المفتوحة» تعيد ألكاراز

يعود الإسباني كارلوس ألكاراز إلى المنافسات في بطولة أمريكا ​المفتوحة للتنس بعد غياب دام أكثر من أربعة أشهر بسبب إصابة في المعصم، على أمل الدفاع عن لقبه في نيويورك.

وأكد ألكاراز، الفائز بسبعة ألقاب في البطولات ‌الأربع الكبرى، الخميس مشاركته ​في ‌البطولة ⁠التي ​تنظم في ⁠الفترة من 30 أغسطس الجاري إلى 13 سبتمبر المقبل، بعد انسحابه من بطولة برشلونة المفتوحة في أبريل الماضي وغيابه عن فرنسا المفتوحة وويمبلدون ⁠وبطولتي تورونتو وسينسناتي على الملاعب ‌الصلبة.

وكان ‌ألكاراز يسعى في البداية ​إلى العودة ‌للدفاع عن لقبه في ‌بطولة سينسناتي، لكنه آثر التمهل ومنح معصمه مزيدًا من الوقت للتعافي. وزاد تدريجيًا من حجم تدريباته في الأسابيع القليلة ‌الماضية وتدرب مع الدنماركي هولجر رونه في مورسيا.

وعلى غرار ⁠إعلان ⁠صفقات كرة القدم، كتب صحافي الانتقالات فابريزيو رومانو على إنستجرام عبارته المعهودة «ها نحن ذا!» وأكد أن ألكاراز سيعود للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة.

وفاز ألكاراز بلقبه الأول في البطولات الكبرى في فلاشينج ميدوز عام 2022، ليصبح أصغر ​لاعب يصل ​إلى صدارة التصنيف العالمي لاتحاد لاعبي التنس المحترفين.