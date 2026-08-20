ظهور حوت بريدي يطور تجارب جزر فرسان

وثَّق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مشاهداتٍ متكرِّرةً لحوتٍ بريدي في محمية جزر فرسان ضمن جولاته الدورية للمراقبة والرصد البحري، وهو مؤشرٌ يسهم في فهم توقيت وجوده، ونمط ظهوره داخل المحمية، ويدعم تطوير التجارب الموسمية لمشاهدة الحياة الفطرية البحرية.

وكان أحدث هذه المشاهدات، 18 أغسطس الجاري، عندما رصد الفريق المختص حوتًا بريديًا أثناء تغذيته قبالة خور زفاف، غرب محمية جزر فرسان، خلال إحدى الجولات الميدانية، امتدادًا لسلسلةٍ من المشاهدات التي سُجِّلت في مواقعَ مختلفةٍ من المحمية خلال الأعوام الماضية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تشير بيانات الرصد التراكمية إلى تسجيل عديدٍ من المشاهدات لحوتٍ بريدي خلال الفترة من مايو 2023 حتى أغسطس 2026 مع تكرار ظهوره في فتراتٍ محدَّدةٍ من العام، لا سيما في يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، إلى جانب تركُّز عددٍ من المشاهدات في نطاقاتٍ متقاربةٍ جنوب وغرب محمية جزر فرسان، بما يعزز أهمية مواصلة الرصد وجمع البيانات لفهم توقيت وجوده، وتوزِّعه المكاني بصورةٍ أدق.

وأكد الدكتور محمد قربان، الرئيس التنفيذي للمركز، أن تكرار مشاهدات حوتٍ بريدي في فتراتٍ ومواقعَ محدَّدةٍ، يقدِّم بياناتٍ ميدانيةً مهمةً لفهم وجوده في محمية جزر فرسان، ويساعد في تكوين صورةٍ أكثر دقةً عن المواقع والأوقات التي تتكرَّر فيها مشاهداته، بما يدعم أعمال الرصد والإدارة المبنية على البيانات.

وذكر أن تكرار هذه المشاهدات يعزِّز مقوِّمات محمية جزر فرسان بوصفها من أهم المواقع ضمن وجهات الحياة الفطرية، لا سيما في تطوير تجربةٍ موسميةٍ لمشاهدة الحيتان في بيئتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن بناء هذه التجارب يستند إلى المعرفة العلمية بالمواقع، والأنواع، وتوقيت ظهورها، بما يتيح تقديم تجربةٍ منظَّمةٍ، تراعي طبيعة الموائل واستدامتها.

وتعكس مشاهدات حوتٍ بريدي ثراء التنوع الأحيائي البحري في محمية جزر فرسان، وما تتمتع به من مقوِّماتٍ لمشاهدة الحياة الفطرية في بيئاتها الطبيعية، فيما يواصل المركز أعمال المراقبة والرصد وتوثيق الأنواع ومواقع ظهورها وأنماطها، بما يعزز المعرفة العلمية بها، ويدعم تطوير تجاربَ نوعيةٍ ومستدامةٍ ضمن وجهات الحياة الفطرية، تُبرز ثراء السعودية الطبيعي، وتقرِّب الزوار من الحياة الفطرية في موائلها الطبيعية.