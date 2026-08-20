جوميز: انتصارات الدوري تعوض الخليج عن الخروج المبكر

تطلَّع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، إلى الفوز على الشباب، مساء السبت ضمن ثاني جولات دوري روشن السعودي، لتعويض الخروج المبكِّر من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخلال مؤتمرٍ صحافي، الخميس داخل مقر ناديه، صرَّح جوميز: «مواجهة الشباب صعبةٌ في ظل الجودة العالية التي دعم بها المنافس فريقه أخيرًا، لكنَّنا سنلعب من أجل الفوز».

وكشف عن شعوره بحزنٍ بالغٍ بعد الخسارة 0ـ2 من الأخدود، الثلاثاء، ضمن دور الـ 32 من الكأس.

وأعلن: «أتحمَّل مسؤولية الخروج، اعتمدت على لاعبين غابوا عن مباراة التعاون في الجولة الأولى من الدوري بسبب ضغط المباريات، وخشية وقوع إصاباتٍ، كوننا نلعب كل ثلاثة أيامٍ حتى نهاية الشهر، وأمام فرقٍ قويةٍ».

ووعد جوميز رئيسَ ناديه والمشجعين ببذل كلِّ جهده من أجل تحقيق نتائجَ إيجابيةٍ تعوِّضهم عن مغادرة مسابقة الكأس.

وأوضح أنه لن يغامر بإشراك لاعبيه العائدين من إصاباتٍ أمام الشباب، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، خشية تجدُّدها، على الرغم من انتظامهم أخيرًا في التدريبات.

وغاب الكاليدوني أنجيلو فولجيني، لاعب الوسط، والمالي كيكي كوياتي، قلب الدفاع، عن الجولة الأولى بسبب الإصابة، وشارك كوياتي أمام الأخدود في الكأس.

ويقود جوميز الخليج الموسم الجاري بعد محطاته السعودية السابقة، في الأهلي والتعاون والفتح.