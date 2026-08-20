ألونسو: فيرنانديز جاهز لفولهام.. وصداقتي مع أربيلوا لا تهمني

رفض الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الحديث عن مستقبل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب الوسط، بعد تكهناتٍ حول رحيله.

ويستعدُّ ألونسو لخوض مباراته الأولى في الدوري الممتاز، الإثنين المقبل، ويقع على كاهله إعادة بناء تشيلسي عقب موسمٍ صفري، أنهاه الفريق بالمركز العاشر في الدوري.

وللمفارقة، سيواجه المدرب فريق فولهام الذي يقوده مواطنه ألفارو أربيلوا، خليفته في مقاعد بدلاء ريال مدريد، الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

وأفادت وسائل إعلامٍ بريطانية، الأسبوع الماضي، بأن تشيلسي منح مانشستر سيتي مهلةً حتى 14 أغسطس للموافقة على دفع 120 مليون جنيه إسترليني مقابل فيرنانديز، الذي انضمَّ إلى الفريق من بنفيكا البرتغالي، يناير 2023، بعقد لثمانية أعوامٍ ونصف العام مقابل مبلغ قياسي بريطاني آنذاك، بلغ 106.8 مليون.

وردًّا على سؤالٍ في مؤتمرٍ صحافي، الخميس، حول إذا ما كان فيرنانديز سيظل لاعبًا في الفريق عند نهاية فترة الانتقالات، 1 سبتمبر المقبل، قال ألونسو: «فيرنانديز لاعبٌ في تشيلسي. إنه لاعبٌ من الطراز الأول حقًّا، ويتدرَّب بشكلٍ جيدٍ للغاية منذ أن انضم للتحضيرات قبل عشرة أيامٍ. لقد اندمج بشكلٍ جيدٍ جدًّا، ونحن سعداء بوجوده، وهو يستعدُّ لمباراة الإثنين».

كذلك أجاب المدرب عن سؤالٍ بشأن إذا ما كان الدولي الأرجنتيني أبلغه برغبته في البقاء بالقول: «إنه يتدرَّب بشكلٍ جيدٍ للغاية، ونهجه إيجابي، وهذا ما نريده. إنه يبذل قصارى جهده للاستعداد لانطلاق الدوري الممتاز».

وحول مواجهته أربيلوا زميله السابق في ريال مدريد، ردَّ ألونسو: «يمكن أن تكون بيننا علاقةٌ، لكنْ بمجرد دخولنا الملعب لا توجد صداقةٌ، فقط 90 دقيقةً، يقاتل فيها كلٌّ منا من أجل ناديه».