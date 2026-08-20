أرتيتا: جيمارايش يتعافى.. ومشاركته الأولى معلقة

تحوم الشكوك حول لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش في مباراته الأولى مع فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، في مستهل رحلة دفاعه عن لقب الدوري الممتاز أمام كوفنتري سيتي الصاعد حديثًا الجمعة.

وانتقل الدولي البرازيلي من نيوكاسل يونايتد إلى أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة قدرتها وسائل إعلام بريطانية بنحو 75 مليون جنيه إسترليني «102 مليون دولار».

وشوهد اللاعب «28 عامًا» وهو يضع أكياس الثلج على ساقه عقب خروجه خلال الفوز على مانشستر سيتي في مباراة درع المجتمع الأحد.

وقال الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الفريق، في مؤتمر صحافي الخميس: «جيمارايش يتعافى بشكل جيد، لكن دعونا نرى ما سيحدث».

وهددت الإصابات مسيرة أرسنال نحو اللقب الموسم الماضي بسبب الإصابات في أوقات حاسمة، حيث ابتعد كاي هافرتز ومارتن أوديجارد وجابرييل جيسوس وآخرون عن الملاعب لفترات طويلة.

وأضاف أرتيتا: «كلما فرضنا سيطرتنا، زاد الفارق وكان الوضع أفضل.. نحتاج إلى تحسين جاهزية التشكيلة في مناطق معينة ليتسع هذا الفارق بشكل أكبر بكثير».

ولم يسبق لأرسنال، ثالث أكثر الفرق فوزًا بلقب الدوري «14»، الاحتفاظ باللقب، على الرغم من تتويجه بثلاثة متتالية في ثلاثينيات القرن الماضي، لكن أرتيتا قال إن الموسم الجاري يبدو مختلفًا.

وتابع: «ينتابني شعور جيد ومختلف، وأتمنى أن يكون أفضل. أنا أكثر حماسًا وشغفًا من أي وقت مضى.. لا أشك أبدًا في رغبة لاعبينا. والآن يتوجب علينا إثبات ذلك يوميًا».

وأوضح المدرب الإسباني أن فريقه يسعى لتعزيز خياراته الدفاعية في ظل تقارير إعلامية تشير إلى الاتفاق على صفقة للتعاقد مع الدولي الإنجليزي إزري كونساه قلب دفاع استون فيلا، مقابل 51 مليونًا.

وعلّق أرتيتا قائلًا: «عندما نكون جاهزين للإعلان عن أي شيء، سنحيطكم علمًا».

كما حسم التقارير التي ربطت مايلز لويس سكلي «19 عامًا» بالرحيل عن أرسنال، مؤكدًا ثقته المطلقة في بقائه، لكنه أقر باحتمالية مغادرة بعض اللاعبين، وسط تكهنات بشأن البرازيليين جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس ولاعب الوسط إيثان نوانيري.

وقال: «إنها لحظة صعبة للغاية.. لكن يتعين عليك مواجهتها بصدق وشفافية..نعلم جميعًا أن لكل شيء بداية ونهاية. وعندما ينتهي الأمر، فإن مهمتنا وواجبنا إنجازه بأفضل طريقة ممكنة، مع إبداء الاحترام والتقدير للاعب والعلاقة التي تجمعنا. لكن في النهاية، يتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة».