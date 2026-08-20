108 ملايين دولار جوائز «أمريكا المفتوحة»

أعلن منظِّمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الخميس، تخصيص جوائزَ ماليةٍ بقيمة 108 ملايين دولار لنسخة العام الجاري، وهو أكبر مجموع جوائز في تاريخ التنس، وبزيادة 20% عن إجمالي جوائزها العام الماضي.

وسيحصل كلٌّ من بطل وبطلة فردي الرجال والسيدات في البطولة، التي ستنظَّم في نيويورك خلال الفترة من 23 أغسطس إلى 13 سبتمبر، على 5.5 مليون دولار بزيادة 10% عن العام الماضي، وهو أكبر مبلغٍ في تاريخ البطولات الكبرى يتقاضاه بطلا منافسات الفردي.

وأعلن المنظِّمون، أن مكافآت الدور الأول سترتفع 27% لتصل إلى 140 ألف دولار، وهو ما وصفوه بأنه رقمٌ قياسي على مستوى البطولات الكبرى.

ويأتي الكشف عن هيكل الجوائز المالية بعد فترةٍ وجيزةٍ من إعلان إنشاء مجلس لاعبي البطولات الكبرى، الذي يهدف إلى منح اللاعبين صوتًا في مجموعةٍ من القضايا مثل الجوائز المالية.