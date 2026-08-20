35 مليون ريال إيرادات السينما في أسبوع

سجل شباك التذاكر السعودي إيرادات بلغت 35.8 مليون ريال خلال الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري، بعد بيع أكثر من 725.9 ألف تذكرة، عبر 40 فيلمًا معروضًا في السينما وفقًا لإحصاءات هيئة الأفلام.

وتصدَّر فيلم «Spider-Man: Brand New Day» الأمريكي قائمة الأفلام الأعلى مبيعًا خلال الفترة من 9 حتى 16 أغسطس، محققًا 20.8 مليون ريال من بيع 413.7 ألف تذكرة.

وشكلت الأفلام العربية حضورًا لافتًا بعدما حلّ الفيلم المصري «الجواهرجي» ثالثًا، وحقق الفيلم السعودي «عكس سير» الذي جاء في المركز الرابع إيرادات تجاوزت 3.5 ملايين ريال منذ بدء عرضه، فيما جاء الفيلم المصري «خلي بالك من نفسك» خامسًا .

وفيلم «عكس سير» هو فيلم سعودي كوميدي، يمزج بين الأكشن والجريمة والإثارة. انطلق عرضه في صالات السينما السعودية الأسبوع الماضي وهو بدعم من صندوق «بيج تايم» «Big Time»، ومدة عرضه 105 دقائق.

وجاء فيلم «7 Dogs» في المركز السابع بإجمالي إيراداته بعد 11 أسبوعًا من عرضه إلى 46.6 مليون ريال، مقابل 930 ألف تذكرة مباعة.

وغاب الفيلم المصري «صقر وكناريا» عن الأفلام العشرة الأكثر رواجًا وفقًا لإحصاءات هيئة الأفلام.