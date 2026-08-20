السهام.. 70 راميا في بطولة الصالات المغلقة

تنطلق منافسات بطولة الصالات المغلقة للسهام، الجمعة، على الصالة المغلقة بالنادي العربي في محافظة عنيزة، بمشاركة 70 راميًا ورامية يتسابقون على 4 فئات.

ويتنافس في البطولة 12 ناديًا على 12 ميدالية فيما يضبط مسابقات البطولة 9 حكام.

وطبقًا للجدول الزمني الذي نشره الاتحاد السعودي للسهام تنطلق البطولة بتدريب مفتوح يستغرق ساعتين لجميع فئات السيدات يعقبه تدريب مفتوح للرجال مساء اليوم ذاته.

ويخصص السبت المقبل للتدريب الرئيس للسيدات والرجال خلال الفترتين الصباحية والمسائية، فيما خصص يوم الأحد للتسجل الرسمي للمشاركين.

وتنطلق المنافسات الإقصائية للسيدات في العاشرة صباح الإثنين المقبل، يليها الأدوار الإقصائية وصولًا إلى الدور النهائي، وفي ظهر اليوم ذاته تنطلق مسابقات الرجال بذات المسار «الأدوار الإقصائية حتى الدور النهائي» ثم ختامًا تتويج الفائزين لجميع الفئات.