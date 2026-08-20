بموافقة الهلال.. كانسيلو إلى برشلونة

وافقت إدارة نادي الهلال على انتقال البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى برشلونة الإسباني، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس» الخميس.

وأعلنت إدارة النادي الإسباني، ظهر الخميس عبر حسابها الرسمي، عن التعاقد مع كانسيلو، دون توضيح مدة العقد وقيمة الصفقة.

وكانت إدارة نادي الهلال أعارت كانسيلو إلى برشلونة الإسباني في يناير الماضي، ولعب بقميص «البلوجرانا» 23 مباراة، سجل هدفين، وصنع 3 أهداف، وساعد فريقه في النصف الثاني من الموسم الماضي في تحقيق بطولة الدوري، وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولعب كانسيلو بالقميص الأزرق في 45 مباراة، سجل ثلاثة أهداف وصنع 14 هدفًا.