صفقة لارسون.. الاتفاق يحاول إقناع كوبنهاجن بـ 1.6 مليون

يسعى نادي الاتفاق إلى إقناع نظيره كوبنهاجن الدنماركي ببيع عقد المهاجم جوردان لارسون مقابل 1.6 مليون دولار، حسبما كشفت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

وتلقَّى الاتفاق، أخيرًا، موافقة لجنة الاستقطاب في رابطة دوري المحترفين على المضي قُدُمًا في محاولة التعاقد مع اللاعب.

وحدَّدت اللجنة للنادي الشرقاوي قيمة شراء العقد من كوبنهاجن بـ 1.6 مليون دولار، ورواتب السويدي بمليوني دولار.

وتواصل «النواخذة» مع كوبنهاجن لإقناعه بإتمام الصفقة، لكنَّ الطرفين اختلفا على الجانب المالي، فيما تستمر الاتصالات بينهما برغبةٍ اتفاقيةٍ على أمل انتزاع موافقة النادي الدنماركي، ومن ثَمّ توقيع لارسون، الموجود في الدمام منذ نحو أسبوعٍ.

ووافق اللاعب الشهر الماضي على الانتقال إلى الفريق السعودي، ولا يزال ينتظر موافقة ناديه.

في سياقٍ مشابهٍ، لا تزال مشاركة الجناح عبد العزيز البيشي مع الاتفاق مُعلَّقةً، وفقًا لما ذكرته المصادر، في انتظار توفير مساحةٍ لراتبه في ميزانية النادي، سواءً ببيع عقد أحد اللاعبين، أو تلقِّي دعمٍ مالي، بما يسمح بإتمام الصفقة المحلية رسميًّا، علمًا أن اللاعب يشارك في تدريبات الفريق منذ بداية التحضيرات للموسم الجديد.

وقدَّرت المصادر راتب البيشي، القادم بعد انتهاء عقده مع الاتحاد، بنحو ثلاثة ملايين ريال في الموسم.