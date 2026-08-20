الهلال يلامس القياسي بانتصار جديد على الفيحاء

دنا فريق الهلال الأول لكرة القدم خطوةً إضافيةً من معادلة أطول سلسلة لا خسارةٍ عبر تاريخه ضمن بطولة دوري المحترفين، مواصلًا انتصاراته في النسخة الجارية بإسقاط مضيفه الفيحاء بثلاثة أهدافٍ نظيفةٍ، مساء الخميس، في أولى مباريات الجولة الثانية على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وجاءت الأهداف الثلاثة بتوقيع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط، وسلطان مندش، الجناح الأيمن، والبديل ناصر الدوسري، لاعب الوسط، في الدقائق 31 و46 و88.

وقبل الهدف الثالث، أضاع الهولندي كريسينسيو سامرفيل، جناح الفريق، ركلة جزاءٍ في الدقيقة 81 بتسديدها فوق العارضة العلوية.

وحقق الفريق العاصمي انتصارًا ثانيًا في دوري روشن بعد فوزه على الفيصلي 4ـ2 ضمن الجولة الأولى.

ووصل الهلال إلى 44 مباراةً دون خسارةٍ في الدوري، وهي السلسلة التي أطلقها بعد الهزيمة 1ـ3 أمام النصر، 4 أبريل 2025.

ويحتاج إلى تفادي الخسارة في المباراتين المقبلتين فقط ضمن منافسات الدوري أمام الخليج والأهلي لمعادلة أطول سلسلةٍ سابقةٍ له في المسابقة، التي امتدَّت إلى 46 مباراةً دون هزيمةٍ، بين مايو 2023 ونوفمبر 2024.

وتفصله سبع مبارياتٍ فقط عن معادلة الرقم القياسي لأطول سلسلةٍ دون خسارةٍ في دوري المحترفين، والمسجَّل باسم الأهلي، الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في 51 مباراةً متتاليةً، بين عامَي 2014 و2016.

وهزم الهلال منافسه الفيحاء للمواجهة السادسة على التوالي في دوري المحترفين، مواصلًا سلسلة التفوُّق التي بدأها بعد التعادل 1ـ1 بينهما، 19 أغسطس 2023.

ولم يحقق الفيحاء أي نقطةٍ منذ بداية الدوري بعد تلقيه خسارتين، أولاهما أمام نيوم بنتيجة 1ـ2 في الجولة الافتتاحية قبل السقوط على يد الهلال.

ورفع «الأزرق» رصيده إلى ست نقاطٍ متصدرًا الجدول بالعلامة الكاملة، فيما تذيَّل الفيحاء الترتيب دون نقاط.