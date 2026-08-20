«قاتل» يحبط سيدات النصر في الآسيوية

أهدر فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات فرصة مشاركة صدارة المجموعة الخامسة من الدوري التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات 2026، بعدما تعادل 1-1 مع فريق بام خاتون الإيراني، الخميس، على ملعب هيسور المركزي في طاجيكستان.

وكانت المواجهة تتجه إلى انتصار النصر بعدما سجلت التنزانية كلارا لوفانجا هدف السبق عند الدقيقة 84، قبل أن تدرك سيدات بام خاتون الإيراني التعادل في الوقت الضائع «90+6».

وشهدت الجولة الثانية من الدور التمهيدي فوز الاتحاد الأردني لى سيسكا دوشانبي الطاجيكستاني، وحصد أربع نقاط بعد تعادله مع النصر في الجولة الأولى، ويليه بام خاتون الإيراني بأربع نقاط بعد الفوز على المستضيف «3-0» في الجولة الأولى.

ويحل النصر ثالثًا بنقطتين، بعد تعادله مع الاتحاد الأردني في الجولة الأولى بهدفين لكل منهما، فيما جاء سيسكا دوشانبي أخيرًا دون نقاط.

وتختتم سيدات النصر مشوارهن في الدور، الأحد المقبل، أمام نظيره سيسكا دوشانبي الطاجيكستاني.

وبحسب نظام البطولة يتأهل متصدر كل مجموعة إلى دور المجموعات من التصفيات القارية.