فورمولا 1.. فريق كاديلاك ليس للبيع

أكدت ‌شركة تي.دابليو.جي جلوبال إن أصولها في مجال رياضة السيارات، بما في ذلك فريق كاديلاك المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، لن تشهد أي تغيير في الملكية، ​وذلك في ظل تكهنات حول الأصول الرياضية عقب بيع فريق لوس انجليس ليكرز.

وقالت الشركة في بيان قدمه متحدث باسم كاديلاك فورمولا 1 للصحفيين على هامش سباق جائزة هولندا الكبرى "لا تفكر شركة تي.دابليو.جي في بيع فريق كاديلاك أو أي جزء آخر من تي.دابليو.جي لرياضات السيارات".

وتي.دابليو.جي ‌لرياضات السيارات ‌هي شريك في ملكية فريق كاديلاك. كما تمتلك ​فرق (أندريتي ‌جلوبال) ⁠في ​سلسلة إندي ⁠كار وبطولة العالم لسباقات فورمولا إي للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مشاركات في سباقات ناسكار وبطولة أستراليا للسيارات الفائقة.

عين كاديلاك، الوافد الجديد إلى فورمولا 1، مارسين بودكوفسكي رئيسا للفريق بدلا من مديره المؤسس جرايم لودون أغسطس الجاري بعد 11 سباقا. سُئل ‌بودكوفسكي في مؤتمر صحفي على حلبة تساندفورت عما إذا كان قد طلب ضمانات بشأن المستقبل قبل توليه ⁠المنصب في الفريق ⁠المدعوم من جنرال موتورز، فأجاب بأن الجانبين لم يجريا أي مناقشات من هذا القبيل.

وقال المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق كاديلاك، إن رحيل لودون دليل على طموح الفريق. ولم يحقق الفريق الوافد أي نقاط بعد 11 جولة.