جائزة هولندا.. رد بول يستدعي تسونودا

استدعى فريق رد بول لسباقات فورمولا 1 ، الخميس، سائقه الياباني يوكي تسونودا من اجل المشاركة في سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم للسيارات المقرر الأحد المقبل.

وتم استدعاء السائق الاحتياطي، الذي فقد مقعده في بطولة العالم الموسم الماضي، بعد أن ‌أصيب إسحاق ‌حجار السائق الأساسي لفريق ​رد بول ‌في ⁠معصمه ​أثناء التدريبات.

وانتقل ⁠السائق النيوزيلندي ليام لاوسون من فريق ريسنج بولز ليحل محل حجار في رد بول، بينما سيقود تسونودا سيارة ريسنج بولز إلى جانب السائق الشاب أرفيد ليندبلاد.

وقال تسونودا للصحفيين، بشأن كيفية تلقيه للخبر "كنت مع ⁠مدير أعمالي وبعض الأصدقاء الآخرين ‌في اليونان نقضي ‌الوقت معا وكنت على الشاطئ.

وأضاف: "كنت لا ​أزال أتدرب وأقوم ‌بكل شيء كالمعتاد في تلك اللحظة تلقيت ‌مكالمة من مدير أعمالي، عليك أن تذهب الى المملكة المتحدة'".

ويُعد سباق جائزة هولندا الكبرى في تساندفورت أول سباق منذ عطلة أغسطس وسيشهد سباقا للسرعة في ​تحد آخر لتسونودا ​الذي يتعين عليه أيضا التكيف مع الجيل الجديد من السيارات في عصر محركات مختلف تماما.