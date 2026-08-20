بارتي يفحص.. وعقد الشباب موسم

خضع الغاني توماس بارتي، لاعب الوسط الدولي، لفحصٍ طبي، مساء الخميس، داخل أحد مستشفيات مدينة الرياض، وفقًا لما ذكرته مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية»، تمهيدًا لتوقيع عقد انضمامه إلى فريق الشباب الأول لكرة القدم.

ووصل بارتي، النجم السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي، إلى مطار الملك خالد الدولي، واستقبله ممثلون عن نادي الشباب. وعلى الفور، توجَّه اللاعب إلى أحد المستشفيات، وخضع للفحص الطبي تمهيدًا لتوقيع عقده مع ناديه الجديد، الذي سيمتدُّ موسمًا واحدًا.

وأوضحت المصادر أن الغاني «33 عامًا» سيُسجَّل بين أجانب الفريق العاصمي على حساب السويسري فينسنت سييرو، لاعب الوسط، الذي خرج من حسابات «الليوث» للموسم الجديد. وطبقًا للمصادر ذاتها، يُتوقَّع أن يغادر المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور صفوف الفريق هذا الصيف.

وتألَّق بارتي في الملاعب الإسبانية والإنجليزية، ومثَّل فياريال الإسباني الموسم الماضي بعد مغادرته صفوف أرسنال.

ويُفضِّل سييرو، حسبما نشرت «الرياضية» في 16 يوليو الماضي، العودة إلى أوروبا، أو الاستمرار حتى نهاية عقده مع الشباب، الصيف المقبل. وتسعى إدارة النادي العاصمي إلى تسويق عقده قبل نهاية فترة الانتقالات الجارية.