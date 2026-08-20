إنزاجي: قدمنا أفضل جودة ممكنة.. وبنزيما يرضيني

دافع الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بعد غيابه تهديفيًّا خلال الانتصار على الفيحاء 3ـ0، الخميس، ضمن ثاني جولات دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء، قال إنزاجي: «لعبنا بأفضل جودةٍ ممكنةٍ، والأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز».

وقلَّل من شأن كثرة إهدار الفرص خلال اللقاء، موضحًا: «صحيحٌ، كانت لدينا فرصٌ كثيرةٌ، لكن بشكلٍ عامٍّ سعيدٌ بمستوى الفريق، ونعمل باستمرارٍ على تحسين الأداء وتطويره».

وتحدَّث عن مستوى بنزيما قائلًا: «المهاجمون يقدمون عطاءاتٍ جيدةً، والجميع ظهروا بمستوى مميَّزٍ، وراضٍ عما أراه منهم، وسعيدٌ كذلك بسلطان مندش بعد تسجيله أحد أهداف المباراة».

وتابع: «بنزيما لاعبٌ مجتهدٌ ومثابرٌ، وهو وزملاؤه يقدمون كل ما لديهم».

وعن إمكانية إبرام تعاقداتٍ أخرى قبل نهاية سوق الانتقالات، قال الإيطالي: «هناك إدارةٌ رياضيةٌ تتباحث مع الجهاز الفني حول هذه الأمور».

وتطرَّق إلى ركلة الجزاء التي أهدرها الجناح الهولندي الجديد كريسينسيو سامرفيل، وسبب تنفيذه لها قائلًا: «سامرفيل لاعبٌ كبيرٌ جدًّا، انضم إلينا في فترةٍ متأخرةٍ، لكننا سعداء بوجوده معنا. بالنسبة إلى ركلة الجزاء، نيفيش هو المنفذ الأول، وبعد خروجه كان بنزيما هو المكلف بالتسديد، وهو تركها لسامرفيل الذي لم يُوفَّق فقط في تنفيذها».

ورفع «الأزرق» رصيده إلى ست نقاطٍ متصدرًا الجدول بالعلامة الكاملة، فيما تذيَّل الفيحاء الترتيب دون نقاط.