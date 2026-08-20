كاريلي: الهلال يستغل أي خطأ.. والفيحاء بحاجة إلى التطور

أقرّ البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، بحاجة فريقه إلى التطور، مشيرًا إلى ارتكاب اللاعبين أخطاءً استغلها الهلال، على الرغم من دراسته «الأزرق» جيدًا قبل المواجهة التي انتهت بفوز المنافس 3ـ0، الخميس، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «درسناهم جيدًا، وكنا نعلم أننا أمام مباراة صعبة، وأن الهلال فريق قوي، لذا كان من الضروري ألا نقع في الأخطاء، لأن أي خطأ أمام فريق بحجمه سيكون مؤثرًا، وسيستفيد منه بالتأكيد».

وأضاف: «كانت هذه مباراتنا الثانية في الدوري، وللأسف خسرناها، وسنعمل على تدارك الأخطاء التي وقعنا فيها، ومعالجة السلبيات خلال الفترة المقبلة».

وتابع: «نعمل باستمرار على تطوير الفريق وتحسين مستواه، من أجل الظهور بصورة جيدة في المنافسات التي تنتظرنا».

وأردف: «نسعى أيضًا لتطوير الأفكار الفنية المتعلقة بالفريق، ونواصل العمل بشكل مستمر لتحسين الأداء، ولا شك أن الدوري صعب، ويتطلب تقديم مستويات فنية عالية».

ولم يحقق الفيحاء أي نقطةٍ منذ بداية الدوري بعد تلقيه خسارتين، أولاهما أمام نيوم بنتيجة 1ـ2 في الجولة الافتتاحية قبل السقوط على يد الهلال.