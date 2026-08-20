أرتيم يوقّع.. وإنزو يرفض

وقَّع الأوكراني أرتيم بوندارينكو عقد انضمامه رسميًّا إلى صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن اللاعب أنهى، الأربعاء، تصوير إعلان انتقاله إلى الفريق الجدَّاوي في مقر النادي بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، مشيرةً إلى أن عقده يمتدُّ ثلاثة أعوام، وسيرتدي القميص رقم «19».

وبيَّنت أن عدم التوصُّل إلى اتفاق مع الفرنسي إنزو ميو بشأن رحيله عن الأهلي يُؤخِّر إعلان التعاقد مع بوندارينكو حتى الآن، إذ تتفاوض إدارة النادي مع اللاعب منذ أكثر من عشرة أيام لإيجاد صيغة، تُنهي ارتباطه بالفريق، لكنَّه لا يزال يرفض المغادرة وسط محاولات مستمرة لإقناعه.

وكانت الإدارة الأهلاوية اتَّفقت في وقت سابق مع نظيرتها في الدرعية، التي أبدت رغبتها في الاستفادة من خدمات ميو، لكنَّ الفرنسي رفض الخطوة وقتها.

وتحاول إدارة الأهلي الوصول إلى صيغة مُرضية مع إنزو للخروج من الفريق سواءً ببيع عقده حال تلقِّي عرض مالي مناسب، أو إعارته إلى أحد الأندية المحلية، أو الخارجية تمهيدًا لقيد بوندارينكو ضمن قائمة النادي.