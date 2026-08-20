بـ2.76 مليار.. الريال أقوى علامة تجارية

حافظ نادي ريال مدريد الإسباني على لقب العلامة التجارية الأغلى للعام الثالث تواليًا في عالم كرة القدم، بقيمة بلغت 2.766 مليار دولار، وبارتفاع قدره 25 في المئة عن العام الماضي، بينما حافظ منافسه برشلونة على مركزه الثاني بفارق يبلغ 490 مليونًا، وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس» الاستشارية.

وأوضح التقرير أن الريال كان أول نادٍ لكرة القدم تتجاوز قيمة علامته التجارية ملياري دولار في تاريخ هذا التصنيف الذي يمتد لأكثر من 20 عامًا، وذلك بعد أن سجل مرة أخرى إيرادات قياسية بلغت 1,4 مليار خلال السنة المالية 2025-2026، وهي السنة الثالثة على التوالي التي يحطم فيها النادي الأرقام القياسية العالمية للإيرادات في كرة القدم.

كما حافظ الريال على قوة علامته التجارية للعام الخامس تواليًا من خلال مقاييس تقيّم الاستثمار التسويقي، وقيمة العلامة التجارية، والأداء التجاري، مسجلًا 95.8 نقطة من أصل 100، وهو أعلى تصنيف ممكن.

وتمثل القيمة التجارية لعلامات الأندية العشرة الأولى 17,514مليار دولار، أي أكثر من 60 في المئة من إجمالي قيمة التصنيف الذي شمل 50 ناديًا.

وأوضح التصنيف أن برشلونة حقق زيادة في قيمة علامته التجارية بنسبة 15 في المئة، بعد أن جمع بين النجاح الرياضي والنمو التجاري الكبير بعد عودته التدريجية إلى ملعب «كامب نو سبوتيفاي» بعد غياب دام أكثر من عامين.

ولفت إلى الفوز بلقب الدوري مرتين متتاليتين، إلى جانب السوبر الإسباني، أعاد الزخم إلى أرض الملعب، في حين أن إعادة افتتاح «كامب نو سبوتيفاي» حسّن بشكل كبير من إيرادات أيام المباريات بعد عجز سنوي يقدر بنحو 116 مليونًا خلال فترة نقله المؤقت.

كما ساهمت الإيرادات القياسية من الرعاية والتسويق، المدعومة بنمو قوي في التجارة الإلكترونية، في مساعدة برشلونة على الاقتراب من تحقيق إيرادات بقيمة مليار يورو، مما قلص الفجوة مع ريال مدريد.

وكشف التنصيف عن دخول نادي أرسنال ضمن أفضل ثلاثة أندية عالمية للمرة الأولى بعد أن ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 28 في المئة لتصل إلى 1.772 مليار دولار، بينما تراجعت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الكبرى إلى المراكز الأخيرة في قائمة العشرة الأوائل على الرغم من نموها القوي.

كما عززت الأندية الألمانية مكانتها، بصعود بايرن ميونيخ إلى المركز الرابع، ودخول بوروسيا دورتموند قائمة العشرة للمرة الأولى منذ 10 أعوام. وأصبح شتوتجارت العلامة الأسرع نموًا ضمن أفضل 50 ناديًا، وتضاعفت قيمته تقريبًا لتصل إلى نحو 214,293 مليون.

واختير نادي أستون فيلا الإنجليزي كأحد أبرز العلامات التجارية لعام 2026 بعد أن نمت قيمتها بأكثر من 60 في المئة.

وعلى صعيد المسابقات لا يزال الدوري الإنجليزي الممتاز هو صاحب العلامة التجارية الأولى، متقدمًا على الإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي.

وأوضح سكوت مور رئيس الخدمات المالية بـ«براند فاينانس» أن قائمة أفضل 50 ناديًا لهذا العام تظهر مدى اتساع الفجوة بين نخبة كرة القدم وبقية نظيراتها.

وأضاف أن قيمة العلامات التجارية المُجمعة البالغة 27.9 مليار دولار، مع أقوى نمو خلال 15 عامًا من تتبع هذا التصنيف، تُشير إلى أن النجاح على أرض الملعب ينعكس مباشرةً على القوة التجارية خارجه.

واستطرد: «يعكس تصدّر ريال مدريد القائمة للعام الثالث تواليًا تميزًا مُستدامًا، لكن القصة الحقيقية تكمن في عمق السوق، حيث تُظهر أندية مثل أرسنال وأستون فيلا أن الإنجازات الرياضية، عندما تقترن ببناء علامة تجارية ذكية، يُمكن أن تُحدث تغييرًا سريعًا».