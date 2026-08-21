أمام بونو وموسكيرا.. سامرفيل يعاني

تكشف أرقام الهولندي كريسينسيو سامرفيل، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن معاناته في تنفيذ ركلات الجزاء، التي عاش موقف إهدارها من جديد أمام الفيحاء، مساء الخميس، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة 81 انبرى الهولندي لتسديد ركلة جزائية حصل عليها زميله الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، وركلها خارج مرمى البنمي أورلاندو موسكيرا، حارس الفيحاء.

وشارك اللاعب أساسيًا في المباراة، مسجلًا حضوره الثالث مع الفريق الذي انضمّ إليه عبر نافذة الانتقالات الحالية قادمًا من وست هام الإنجليزي.

وطبقًا لموقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني أهدر الجناح الدولي 3 ركلات من أصل تسع سددها خلال مسيرته، بواقع الثلث، مقابل 6 سجلها.

ويوثق الموقع إهداره ركلة واحدة برفقة شباب فينورد الهولندي، وأخرى أثناء تمثيله ليدز يونايتد الإنجليزي، إضافة إلى جزائية الهلال أمام الفيحاء.

وجاءت ركلاته الست الناجحة كافة خلال تجربته مع ليدز، وبينها اثنتان مع فئة تحت 23 عامًا.

ولا يقتصر إهدار اللاعب على الجزائيات فقط، فآخر ركلة ترجيح له أهدرها أيضًا، أمام زميله المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق العاصمي، في مباراة منتخبي بلادهما ضمن دور الـ 32 من بطولة كأس العالم الماضية، وبعدها أحرز «أسود الأطلس» الركلة الحاسمة.

وفيما سدد تلك الترجيحية بين إطارات المرمى الثلاثة وأبعدها بونو، وضع الجزائية المحتسبة في لقاء الفيحاء فوق العارضة العلوية.

ولا يزال سامرفيل يبحث عن هدفه الأول بقميص الهلال بعد 194 دقيقة خاضها مع الفريق دون تسجيل.