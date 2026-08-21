كاريك: راشفورد عاد بقوة

أكد مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن ماركوس راشفورد عاد للتدريبات بقوة وبحالة بدنية جيدة، وسط غموض مستقبله مع نادي طفولته.

وكان الجناح راشفورد خرج من حسابات المدرب السابق روبن أموريم في ديسمبر 2024 ليقضي آخر 18 شهرًا معارًا إلى أستون فيلا وبرشلونة.

ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز، قلما يجذب أي لاعب قدرًا من المتابعة والتدقيق مثلما يفعل الدولي الإنجليزي.

وقال كاريك في مؤتمر صحافي الخميس قبل مواجهة هال سيتي في الجولة الأولى للدوري السبت: «كان الأمر واضحًا للغاية منذ عودة ماركوس للتدريبات مع كوبي ماينو وليساندرو مارتينيز في دبلن، حيث عاد بشكل رائع للغاية».

وأضاف: «إنه يستمتع بكرة القدم ويبدو قويًا وجاهزًا تمامًا للعب كرة القدم. لذلك أنا سعيد جدًا بما قدمه منذ عودته».

وجاءت تصريحات كاريك في الوقت الذي يواصل فيه يونايتد استكشاف طرق لتعزيز تشكيلته قبل انتهاء فترة الانتقالات في الأول من سبتمبر المقبل.

وقال: «نسعى لتعزيز الفريق. نعمل جاهدين لتحقيق ذلك، والاستفادة القصوى من وضعنا الحالي وتحسين الأمور والمضي قدمًا. نحاول بكل تأكيد استغلال الفرص المتاحة لإنهاء فترة الانتقالات بشكل أقوى مما بدأناها. أعتقد أننا نخطو خطوات جيدة نحو تحقيق ذلك حتى الآن».

ودعم يونايتد خط وسطه بالفعل بالتعاقد مع صانع اللعب البلجيكي يوري تيليمانس والدولي البرازيلي أندري سانتوس.

وارتبط النادي أيضًا بضم كارلوس باليبا لاعب وسط برايتون بعدما فشل في ضم الدولي الكاميروني العام الماضي وسط تقارير قدرت قيمته بنحو 100 مليون جنيه إسترليني «136.21 مليون دولار».