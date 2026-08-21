سافيتش يعادل أهداف مالكوم

عادل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، عدد أهداف زميله الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي في دوري المحترفين، بعد إحرازه هدفًا خلال مباراة «الأزرق» مع الفيحاء، الخميس، ضمن الجولة الثانية من النسخة الجارية.

وافتتح سافيتش ثلاثية نظيفة فاز بها الفريق العاصمي على الفيحاء في مباراة احتضنها ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وجاء هدف اللاعب الصربي في الدقيقة 31 من المباراة مستغلًا تسديدة زميله الهولندي كريسينسيو سامرفيل التي ارتدت من يد البنمي أورلاندو موسكيرا، حارس مرمى الفيحاء.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني ارتفع عدد أهداف لاعب الوسط في دوري روشن السعودي، منذ قدومه إلى البطولة صيف 2023 عبر بوابة الهلال، إلى 32، وهي ذات الغلة التي يملكها مالكوم، على الرغم من شغل الأخير مركزًا هجوميًا وقربه دائمًا إلى المرمى مقارنة بزميله.

وسجل كل منهما أهدافه على مدى 95 مباراة ضمن البطولة، وبإجمالي دقائق 257 للصربي، و255 للبرازيلي.

وطبقًا لـ «ترانسفير ماركت» يتساوى الثنائي في الغلة التهديفية مع الجزائري أمير سعيود، لاعب وسط الحزم، وعبد الفتاح آدم، الذي يحمل حاليًا ألوان العلا «درجة أولى»، والمعتزل محمد الراشد.