خسارة طرابزون تحبط آمال صلاح الأوروبية

تقلّصت فرصة النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، في خوض منافسات الدوري الأوروبي، بعدما خسِر فريقه الجديد 0-1 من فيرينشفاروشي المجري، مساء الخميس في طرابزون، ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات.

وأحرز النرويجي كريستوفر زاكارياسين، لاعب وسط الفريق الضيف، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 17.

وحاول صلاح وزملاؤه الجدد إدراك التعادل، لكن النتيجة بقِيَت 1-0 حتى صافرة النهاية، التي سبقها تلقي النيجيري شيبويكي نوايو، مدافع أصحاب الأرض، بطاقةً حمراء.

بذلك، قطع فيرينشفاروشي شوطًا نحو التأهل إلى مرحلة المجموعات، قبل استضافته موعد العودة في بودابست، عاصمة المجر، الخميس المقبل.

وخاض صلاح المباراة كاملةً، في مشاركته الثانية مع فريقه الجديد، الذي استقطبه في وقتٍ سابقٍ الشهر الجاري بعد تسعة مواسم قضاها بقميص ليفربول الإنجليزي.

ودخل النجم المصري بديلًا في الشوط الثاني، أمام قاسم باشا السبت، ضمن أولى جولات الدوري التركي الممتاز، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.