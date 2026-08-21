بعمر 46 عاما.. رونالدينيو يعود من أجل الهدف 300

يستعد نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو، في سن 46 عامًا، لمحاولة تسجيل الهدف الـ300 مع رافينا، النادي الطموح من الدرجة الثالثة الإيطالية، الذي يخطط لعودته المفاجئة إلى الملاعب، وفق ما أوضح الخميس.

وقال رونالدينيو، المتوج بالكرة الذهبية عام 2005، خلال تقديمه رسميًا على أحد شواطئ مدينة رافينا شمال شرقي إيطاليا، في مؤتمر صحافي اقتصر على عدد من وسائل الإعلام التي اختارها النادي ومحيط اللاعب: «أنا سعيد جدًا بوجودي هنا برفقة أصدقاء. لدينا فريق قادر على القيام بشيء جيد».

وأضاف: «هل سترونني ألعب؟ لا أعرف، المدرب وحده يعرف. العودة إلى إيطاليا أمر رائع، وأنا هنا لمساعدة زملائي على تحقيق الانتصارات»، وفق ما نقلت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت».

وتابع: «كما ترون، أنا في حالة جيدة وأشعر بأنني بخير.. وإذا تمكنت من تسجيل هدفي الـ300، فسيكون الأمر أكثر جمالًا».

وبعد حفل تقديم طويل، ظهر رونالدينيو أخيرًا على المنصة، مرتديًا قبعة بيضاء ونظارة شمسية كبيرة، لتحية زملائه الجدد والتقاط الصور إلى جانب مسؤولي النادي، بقميص أبيض يحمل اسمه والرقم 10.

ومن المقرر أن يشارك رونالدينيو في حصة تدريبية مفتوحة أمام الجماهير مساء الجمعة.

وسبق لرونالدينيو اللعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي «2001-2003»، وبرشلونة الإسباني «2003-2008»، وميلان الإيطالي «2008-2011».

كما توج بطلًا للعالم مع البرازيل 2002، وخاض 97 مباراة دولية مع المنتخب، سجل خلالها 33 هدفًا. وكانت آخر مباراة رسمية له في سبتمبر 2015 بقميص فلومينينسي البرازيلي.

وأُعلن عن عودته إلى الملاعب في يونيو الماضي، على هامش كأس العالم في ميامي، من جانب إينياتسيو تشيبرياني، رجل الأعمال الإيطالي-الأميركي ومالك نادي رافينا منذ 2024.

وقال تشيبرياني دفاعًا عن الخطوة: «هدفه رومانسي، وهو محاولة تسجيل هدفه الأخير. مشاركته ليست مجرد استعراض أو حيلة تسويقية لجذب الأنظار إلى النادي».

لكنه أقر بأن رونالدينيو سيدخل أيضًا في ملكية النادي، وأنه لن يشارك في مواجهة ريجيانا، المقررة الإثنين في افتتاح الموسم في دوري الدرجة الثالثة.

وكان رافينا أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، ويطمح إلى العودة إلى دوري الدرجة الثانية، الذي لم يشارك فيه منذ عام 2008.