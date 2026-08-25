بطلة ويمبلدون تطعن ضد إيقاف المنشطات

أوضحت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» الثلاثاء، أن ماركيتا فوندروسوفا، بطلة ويمبلدون السابقة، ​تقدمت بطعن أمامها ضد قرار إيقافها لمدة أربعة أعوام بسبب تغيبها عن اختبار المنشطات العام الماضي.

وصدر قرار إيقاف فوندروسوفا في يونيو، بعد أن أفادت الوكالة الدولية لنزاهة التنس بأن اللاعبة التشيكية ‌لم تقدم ‌عينتها عندما زارها مسؤول ​مكافحة ‌منشطات ⁠لإجراء ​اختبار خارج ⁠إطار المنافسات في منزلها، ديسمبر الماضي.

وقالت اللاعبة التشيكية «27 عامًا» في أبريل الماضي إنها «وصلت إلى مرحلة انهيار بعد أشهر من الضغوط البدنية والنفسية»، وأضافت أن ⁠وصول المسؤول في الـ ‌08:15 مساء ‌ومطالبتها بإجراء اختبار فوري بدا ​وكأنه انتهاك صارخ ‌لخصوصيتها.

وأكدت فوندروسوفا أنها لم تتعاط ‌المنشطات قط، وجاءت نتيجة الاختبار، الذي أجري بعد ثلاثة أيام من حادثة الثالث من ديسمبر، سلبية.

وأكدت المحكمة الرياضية، الثلاثاء، استلام ‌الطعن، وأوضحت أنه لم يتم تحديد موعد للجلسة بعد.

وينتهي إيقاف ⁠فوندروسوفا ⁠في 21 يونيو 2030 عندما تبلغ من العمر 30 عامًا.

ولم تلعب المصنفة السادسة عالميًا منذ أن تغيبت عن بطولة أديليد الدولية في يناير الماضي، بسبب إصابة في الكتف، وتراجعت للمركز 153 عالميًا.

وفازت فوندروسوفا بلقب ويمبلدون عام 2023، بعد أن وصلت سابقًا إلى نهائي ​بطولة فرنسا ​المفتوحة عام 2019، وحصدت الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو عام 2021.