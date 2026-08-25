ذا أثليتيك: الهلال يجبر «الفيلانز» على مطاردة ماتيتا ولياو

قدم نادي أستون فيلا الإنجليزي عرضًا للتعاقد مع الفرنسي جيان فيليبي ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس، لتعويض الرحيل المتوقع لمهاجمه أولي واتكينز، الذي اقترب من التوقيع مع الهلال، وفق وكالة «ذا ثليتيك»، الثلاثاء.

وأشارت الوكالة الإنجليزية إلى أن واتكينز أشعر ناديه برغبته في الرحيل من صفوف نادي مدينة بيرمنجهام خلال الصيف الجاري.

ويأتي عرض «الفيلانز» لضم ماتيتا أقل من التقييم الذي وضعه كريستال بالاس لبيع مهاجم المنتخب الفرنسي الأول، مع توقع باستمرار المفاوضات بين الطرفين قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.

وقدم أستون فيلا عرضًا إلى نادي أي سي ميلان الإيطالي، بهدف كسب خدمات الجناح البرتغالي رافاييل لياو، طبقًا للوكالة ذاتها.