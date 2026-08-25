بطولة القارات.. الأهلي يتلقى 170 طلبا إعلاميا

تلقت إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بشركة النادي الأهلي 170 طلبًا من وسائل الإعلام، بهدف تغطية مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأربعاء، ضمن الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية التي ينظمها «فيفا»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإدارة الإعلامية في القطب الجداوي قبلت 130 طلبًا، بعد استيفاء الشروط الخاصة بالبطولة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم، منها 15 طلبًا من وسائل إعلام دولية.

وكان حساب النادي عبر منصة «إكس» أعلن الثلاثاء البدء في تسليم بطاقات الإعلاميين، ابتداء من الـ 02:00 ظهرًا، حتى الـ 07:00 مساء.