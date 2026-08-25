الليلة.. كشف بوابات جماهير الأهلي في «الإنماء»

تقرر أن تفتح بوابات ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة قبل أربع ساعات ونصف الساعة للجماهير التي ستحضر مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأربعاء المقبل، ضمن الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية التي ينظمها «فيفا»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن بوابات ملعب «الإنماء» ستشرع للجماهير عند الـ 04:30، فيما تنطلق صافرة حكم المباراة في الـ 09:00 مساء، على أن تحدد إدارة الملعب عبر الإعلان في حسابها الرسمي في منصة «إكس» الثلاثاء، بوابات الدخول إلى كافة الجماهير.

وبيّن المصدر أن اللجنة ستحدد البوابة رقم 2 لجميع وسائل الإعلام والراغبين بالدخول إلى المنصة الذهبية والفضية، على أن تخصص بوابة رقم 1 لحاملي تذاكر الـ«VIP»، وبقية البوابات لمقتني تذاكر الدرجة الموحدة.