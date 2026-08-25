سباق الهاتريك.. ديمبيلي يبدأ وبيرجوين يقلّص الفارق

تقلّص الفارق الزمني بين الهدفين الأول والثالث في حالات «الهاتريك» خلال الجولات الثلاث الأولى من دوري روشن السعودي، جولة بعد أخرى، من 76 دقيقة في الجولة الافتتاحية إلى 47 في الثالثة، بانخفاض بلغ 29 دقيقة.

وافتتح الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الثلاثيات أمام الرياض، مسجلًا عند الدقائق 22 و54 و90+8. ووفق دقائق التسجيل الرسمية، فصلت 76 دقيقة بين هدفيه الأول والثالث.

وفي الجولة الثانية، هز الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، شباك أبها عند الدقائق 5 و13 و57، ليبلغ الفارق بين أول أهدافه وثالثها 52 دقيقة، أقل من ديمبيلي بـ24 دقيقة.

وواصل الهولندي ستيفن بيرجوين، مهاجم الاتحاد، المنحنى التنازلي في الجولة الثالثة، بعدما أحرز أهدافه أمام الحزم عند الدقائق 34 و41 و81، بفارق 47 دقيقة بين الأول والثالث، أقل من توني بخمس دقائق، ومن ديمبيلي بـ29.

وقادت الثلاثيات الاتفاق والأهلي والاتحاد إلى الانتصار على الرياض وأبها والحزم بنتائج 4ـ2 و4ـ0 و3ـ2 تواليًا.