توتنام والسيتي يعلنان صفقة سافينيو

‌تعاقد توتنام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع الجناح البرازيلي سافينيو قادمًا من مانشستر سيتي في ​صفقة ترفع إجمالي إنفاق النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى ما يزيد على 300 مليون جنيه إسترليني «409.23 مليون دولار» بقيادة المدرب روبرتو دي تسيربي، بعد أن نجا النادي بصعوبة من الهبوط الموسم الماضي.

وأكد الناديان الصفقة، الإثنين، لكن لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية أو مدة التعاقد. ‌وأفادت وسائل ‌إعلام بريطانية الأسبوع الماضي بأن قيمة ​الصفقة ‌بلغت ⁠75 ​مليون جنيه ⁠إسترليني، وشملت 10 ملايين جنيه إسترليني بنودًا إضافية.

وقال دي تسيربي في بيان: «سافينيو لاعب يضفي الحيوية والإبداع والجودة على الجناحين.. لديه الشجاعة لمواجهة المدافعين والقدرة على تغيير سير المباراة بفضل إبداعه.. نحن سعداء للغاية بانضمامه لنا، وأتطلع للعمل معه ومساعدته على مواصلة ⁠تطوره ورؤيته يضفي طابعه الخاص على الفريق».

وبدأ ‌سافينيو مسيرته في أتلتيكو ‌مينيرو، وانضم إلى تروا عام 2022، ​لكن أفضل مواسمه ‌كان أثناء إعارته إلى جيرونا، حيث سجل 11 هدفًا ‌في 41 مباراة، وأسهم في حصول الفريق على المركز الثالث في الدوري الإسباني عام 2024 ـ وهو أفضل مركز يحققه النادي على الإطلاق ـ والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وانتقل ‌إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية من ذلك العام، وخاض معه 84 ⁠مباراة ⁠في كافة المسابقات، وسجل سبعة أهداف. كما خاض سافينيو «22 عامًا» 13 مباراة مع منتخب البرازيل.

ويُعد سافينيو أحدث الوافدين إلى توتنهام في فترة انتقالات مزدحمة شملت التعاقد مع ساندرو تونالي وماتيوس فرنانديز، لاعبي الوسط، إضافة إلى المدافعين آندي روبرتسون وماركوس سينيسي ويان بول فان هيكه.

ويرفع انتقال سافينيو إجمالي إنفاق النادي الواقع شمال لندن إلى 322 مليون جنيه إسترليني، في حال احتساب المبالغ الإضافية المنصوص عليها ​في الصفقة، في ​إطار جهود النادي لتجديد تشكيلته بعد احتلال المركز 17 في الدوري الموسم الماضي.