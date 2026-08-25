مورينيو: الريال جاهز.. وتشواميني يحتاج إلى راحة

وصف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، تشكيلة فريقه بالمكتملة، على الرغم من الإخفاق في التعاقد مع رودري، لاعب الوسط، المنتقل إلى الغريم التقليدي برشلونة، قبل مواجهة ريال سوسييداد في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى ضمن الدوري الإسباني.

وأجرى ريال مدريد تعديلات واسعة على تشكيلته، متعاقدًا مع ستة لاعبين، من بينهم الإيفواري يان ديوماندي، والبرتغالي برناردو سيلفا، والإسباني مارك كوكوريا.

لكن محاولة ريال مدريد لضم رودري انهارت، ما يعني أنه إلى جانب سيلفا، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، لم يعزز صفوفه في خط الوسط.

وقال مورينيو للصحافيين: «بالنسبة لي التشكيلة مكتملة، لكن سوق الانتقالات لا يزال مفتوحًا، لا تعلم أبدًا ما إذا كان لاعب سيأتي ونظريًا لا مزيد من الصفقات... لكن يمكن أن يحدث شيء دائمًا... في ذهني التشكيلة مكتملة تمامًا، ولم أطلب التعاقد مع أي أحد. أنا سعيد جدًا باللاعبين الذين أملكهم».

ومع رحيل الكرواتي لوكا مودريتش، مايسترو خط الوسط ، والألماني توني كروس في عامي 2024 و2025، عانى ريال مدريد من عدم القدرة على السيطرة على المباريات.

وأكد مورينيو أن الفرنسي أوريليان تشواميني، متوسط الميدان، سيحصل على قسط من الراحة كي يتمكن من العودة بنسبة 100 في المئة، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مونديال 2026.

وغاب تشواميني عن التدريبات الجماعية للفريق عشية مباراته الأولى على أرضه في ملعب سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني، إذ لم يتعاف بدنيًا بشكل يؤهله للعودة إلى المنافسة، وفق ما أوضح المدرب الجديد ـ القديم للنادي الملكي.

وأضاف مورينيو: «الأمر لا يتعلق بانتكاسة جديدة لإصابته، لكنه عانى كثيرًا في المونديال، فقد غاب عن عدة مباريات، ثم عاد في نصف النهائي أمام إسبانيا، وقد خاطر بذلك».

وأردف: «حاول العودة، وكان يرغب في ذلك، وكان بإمكانه المتابعة، لكن لا يمكنك أن تبدأ موسمًا من دون أن تكون قد تخلصت من المعاناة البدنية».

وتابع: «قررنا، معه ومع الجهاز الفني، أنه من الأفضل أن يتحلى بالصبر قليلًا، كي يتمكن من العودة بنسبة 100 في المئة خلال أسبوع أو أسبوعين».

وبعد فوز افتتاحي صعب خارج أرضه في المرحلة الثانية على إسبانيول «2ـ1»، سيخوض ريال مدريد مباراته الأولى على أرضه، الأربعاء، أمام ريال سوسييداد، في مباراة كان من المفترض أن تلعب ضمن المرحلة الأولى من الدوري، قبل أن يتغير موعدها بسبب تأخر عودة اللاعبين الدوليين، عقب مشاركتهم في كأس العالم، التي نظمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.