الاتفاق يواجه تحدي النصر

يحل فريق النصر الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتفاق، الثلاثاء، في المواجهة التي يستضيفها ملعب الأخير لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ويدخل الاتفاق المواجهة مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، ومعنويات مرتفعة بعد البداية المثالية التي سجَّلها، لكنه يصطدم في واحدة من أكبر اختباراته الفنية.

وعلى الرغم من صدمة الخروج المفاجئ من كأس الملك أمام الجبلين، إلا أنَّ الفريق الشرقي عاد سريعًا وعوَّض أنصاره بالفوز في الجولة الثانية دوريًّا على الفتح بهدف وحيد ليبقى في سباق الصدارة برصيد ست نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف.

في المقابل، يطمح النصر إلى بلوغ النقطة التاسعة ومواصلة العلامة الكاملة، بعدما سجَّل بداية قوية منحته دفعة معنوية كبيرة مع انطلاق الموسم، للحفاظ على لقبه الذي تُوِّج به الموسم المنصرم.

وتمسك أصفر العاصمة بصدارة الترتيب بفارق الأهداف بفوزه الكبير على الرياض برباعية نظيفة، ورفع رصيده إلى ست نقاط وواصل حضوره القوي مع بداية الدوري باحثًا عن المضي قدمًا نحو المنافسة على لقبه.

وشهدت مواجهة الرياض الأخيرة مشاركة أولى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن شارك بديلًا، ونجح في وضع بصمته بهدف أول هذا الموسم بعد أن غاب عن مواجهتي الفتح والدرعية ببطولة كأس الملك.

وفي الرياض، يستقبل الشباب نظيره الرياض على ملعبه في مواجهة يبحث فيها الفريقان عن تصحيح البداية المتعثرة، بينما يستقبل التعاون في بريدة نظيره الفيحاء في مواجهة عنوانها البحث عن الفوز الأول، وفي أبها يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة مواجهة أبها والخليج، حيث يبحث أصحاب الأرض عن أول نقطة لهم هذا الموسم، فيما يسعى الضيوف إلى تحقيق الانتصار الأول.