أبها يترقب مصير نكودو مع الدرعية

تترقب إدارة نادي أبها مصير الكاميروني جورج كيفين نكودو، لاعب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، تمهيدًا لبدء التفاوض معه في حال رغبة إدارة ناديه بالاستغناء عن خدماته خلال الصيف الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن النادي الجنوبي وضع اسم نكودو من ضمن خياراته لتدعيم صفوفه، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

وانضم نكودو، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى صفوف الدرعية في صيف 2025 قادمًا من نادي ضمك، وخلال موسمه الأول لعب الكاميروني 18 مباراة، وأحرز ثلاثة أهداف، وصنع مثلها.

من جانب آخر، وقعت إدارة أبها عقد رعاية مع مستشفيات «الحياة الوطني»، ليكون راعيًا طبيًا للنادي، ضمن خطواته لتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتنمية موارده المالية.