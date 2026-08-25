النصر.. الناصر وسيماكان يعودان أمام التعاون

اقترب سعد الناصر، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، من العودة إلى المشاركة في التدريبات مع المجموعة، بعد تعافيه من الإصابة التي أدت إلى تغيبه عن المشاركة مع فريقه خلال الأيام الماضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ الناصر سيخضع الثلاثاء عند الـ 04:00 عصرًا لجلسة علاجية في عيادة النادي بـ«دارة النصر» على أن ينهي البرنامج التأهيلي بجلسة أخيرة الأربعاء، تمهيدًا لمنحه الضوء الأخضر من قبل الجهاز الطبي للمشاركة في التدريبات.

وبيَّن أنَّ الجهاز الطبي في الفريق سيتسلم الأربعاء المقبل تقريرًا طبيًّا عن حالة المصابين، على أن يكون الناصر إلى جانب الفرنسي محمد سيماكان أحد خيارات الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، للاستعانة بخدماتهما أمام التعاون في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، التي تلعب الجمعة المقبل على ملعب «الأول بارك» في الرياض بعد تعافيهما من الإصابة.

وأصيب الناصر في مفصل القدم خلال الشوط الأول أمام الفتح في الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين، وغاب بعدها عن مباراة الدرعية في دور الـ 32 من كأس الملك، وضد الرياض في الجولة الثانية، ويغيب عن مواجهة الليلة أمام الاتفاق في الدمام.