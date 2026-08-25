ماذا تعرف عن موريرا مدرب أوكلاند؟

في حي بيليم، أحد أحياء لشبونة العاصمة البرتغالية، المعروف بابتكار الحلوى البرتغالية الشهيرة «باستيل دي بيليم»، ولد بيدرو موريرا، مدرب فريق أوكلاند إف سي النيوزيلاندي الأول لكرة القدم، الذي يطمح إلى كتابة التاريخ في جدة والعبور إلى جوهانسبرج.

خلال طفولته مارس كرة القدم في شوارع الحي، قبل أن ينضم إلى أكاديمية نادي بيلسيس المحلي، لعب كرة القدم حتى بلغ عمره 19 عامًا بمستوى وصفه بنفسه بـ«الجيد»، لكنه واجه حينها خيارًا بين الاستمرار لاعبًا في مستوى متدنٍ أو التوجه نحو الدراسة الأكاديمية، فاختار الطريق الثاني، ودرس علوم الرياضة، وعمل معلمًا للتربية البدنية، ما فتح له الباب للدخول إلى عالم التدريب.

وقال موريرا إن جيلًا من المدربين البرتغاليين البارزين، وعلى رأسهم جوزيه مورينيو وكارلوس كيروش، كان مصدر إلهام له في تلك المرحلة، إذ أثبتوا أن الوصول إلى القمة تدريبيًا لا يشترط أن يسبقه مشوار احترافي كبير بصفته لاعبًا.

بدأ مسيرته التدريبية عام 1998 في القطاع الشبابي لنادي كاركافيلوش، ثم انتقل للعمل في أنديه أويريش، وأوليفايش موشكافيدي، وفارنسي، قبل أن ينضم إلى القطاع الشبابي لنادي سبورتينج لشبونة، حينها التقى المدرب باولو فونسيكا الذي عمل مساعدًا له لمدة تسعة أعوام، ووصف تلك التجربة بأنها المصدر الأساسي لأفكاره التدريبية القائمة على السيطرة على الكرة واللعب الإيجابي.

خلال الأعوام التي عمل فيها مساعدًا لموطنه فونسيكا بداية من نادي باكوش دي فيريرا، ثم رافقه إلى سبورتينج براجا، وبورتو، وشاختار دونيتسك الأوكراني، وروما الإيطالي.

تولى موريرا أولى مهامه مدربًا أول في أكتوبر 2022 مع نادي توريينسي في الدرجة الثانية البرتغالية، إذ استلم الفريق في الجولة السابعة وهو في المركز الأخير برصيد أربع نقاط، وأنهى الموسم في المركز التاسع برصيد 44 نقطة، بعد خوضه 32 مباراة.

في 21 نوفمبر 2023، أعلن نادي كاسا بيا تعيينه مدربًا للفريق الأول في الدرجة الممتازة البرتغالية، في عودة إلى النادي الذي مثله لاعبًا في مرحلة التكوين، إلا أن مشواره معه لم يستمر سوى 86 يومًا و11 مباراة، قبل أن يرحل عقب الجولة 21 إثر خسارة أمام ريو آفي بنتيجة 1ـ0.

في 4 ديسمبر 2024، تولى تدريب نادي باختاكور الأوزبكي، وقاد الفريق إلى الأدوار المتأخرة من دوري أبطال آسيا، وأسهم في انطلاقة الفريق نحو الوصول إلى المركز الثاني في الدوري المحلي، قبل انتهاء عقده في 31 ديسمبر 2025.

في 30 يوليو 2026، أعلن نادي أوكلاند إف سي، بطل الدوري الأسترالي الممتاز، تعيين موريرا مدربًا خلفًا لستيف كوريكا الذي انتقل للتدريب في اليابان، وجاء التعيين بدعم من بيل فولي، مالك النادي، عبر شبكة مجموعة بلاك نايت فوتبول.

في جدة، يقترب موريرا من دخول التاريخ حال انتصاره على الأهلي السعودي، وتأهله إلى الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال» التي ينظمها «فيفا».