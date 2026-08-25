هاميلتون: رسالتي لم تظهر بالشكل الصحيح

تراجع البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، عن الرسائل الساخرة التي أرسلها عبر دائرة الاتصال الداخلية الخاصة بفريقه خلال سباق جائزة هولندا الكبرى الأحد الماضي، وأشار إلى وضوح الاتجاه واستمرار المعركة.

وذكر هاميلتون أنَّه لم يظهر أفضل نسخة منه.

وشعر بطل سباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات بالإحباط لبقائه خلف زميله في فيراري شارل لوكلير في السباق المنظم على ‌حلبة تساندفورت، ويعتقد ‌أنه فقد فرصة الصعود إلى ‌منصة ⁠التتويج، بسبب تأخر الفريق ⁠في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح بسخرية بعد أن دخل لوكلير أخيرًا إلى حارة الصيانة قائلًا: «مضيعة كبيرة للوقت يا رفاق، أحسنتم».

وبالنظر إلى ما جرى خلال أيام السباق الثلاثة، أثنى هاميلتون على الفريق في منشور عبر ⁠تطبيق إنستجرام لعملهم في المصنع ‌على تحديثات وتحسين ‌السيارة.

وقال السائق البريطاني: «استمعت مجددًا إلى بعض تعليقاتي عبر دائرة ‌الاتصال الداخلية. في خضم لحظة ‌الغضب، قد تنفجر مشاعر الإحباط، خاصة عندما تهتم بالأمر بشدة كما أفعل أنا. لكن تلك لم تكن أفضل نسخة لي. أتحمل المسؤولية ‌عن ذلك وسأكون أفضل».

وأضاف هاميلتون، الذي احتل المركز الرابع في ⁠السباق ⁠بفارق أقل من ثانية واحدة عن جورج راسل، سائق مرسيدس، إنه يؤمن بالفريق وبما يبنيه فيراري للمستقبل.

وتابع: «الاتجاه واضح. الإيمان موجود. المعركة مستمرة بلا شك».

ويتساوى هاميلتون وراسل في رصيد النقاط، مع تفوق سائق مرسيدس في عدد الانتصارات ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 59 نقطة عن زميله في الفريق كيمي أنتونيلي.

وينظم السباق التالي في إيطاليا على حلبة مونزا، في جولة يعدها فيراري وأنتونيلي على أرضهما.