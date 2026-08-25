سارة تنتزع برونزية العالم

انتزعت سارة الهلال، لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى، الميدالية البرونزية في بطولة العالم للماسترز 2026، التي تستضيفها مدنية دايجو الكورية الجنوبية، الثلاثاء.

وحصلت البطلة السعودية على المركز الثالث في منافسة السباعي، وهي مسابقة ألعاب قوى خاصة للسيدات، ويعادلها العشاري لدى الرجال، تم إحلالها بدلًا من مسابقة الخماسـي عام 1984، وتجرى على مدى يومين متتاليين، وتتكون المسابقة من سبع فعاليات مختلفة.

وفي منافسات رمي القرص رجال حصل عبد العظيم العليوات على المركز الـ 20 في ترتيب البطولة ذاتها.