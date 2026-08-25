إثيوبيا تطلب استضافة كأس أمم إفريقيا

قدَّمت إثيوبيا رسميًّا ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028 لكرة القدم، في خطوة قد تمنحها تنظيم المسابقة للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن.

وكتب الاتحاد الإثيوبي، على منصة «إكس»: «إثيوبيا تقدمت رسميًّا بملف ترشحها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028»، مؤكدًا أنَّ الملف يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد، رئيس الوزراء.

وذكر الاتحاد أنَّ هذا الترشح يلبي جميع المتطلبات ويؤكد مجددًا أنَّ البلاد مستعدة تمامًا لاستضافة أكبر حدث كروي في إفريقيا.

ويحتل منتخب الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، التي تُعد ثاني أكثر بلدان القارة سكانًا بنحو 130 مليون نسمة، المركز الـ 143 من أصل 211 في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة «فيفا».

ويعود آخر ظهور له في كأس الأمم الإفريقية إلى نسخة 2021 في الكاميرون، حيث خرج من الدور الأول.

وكانت إثيوبيا قد استضافت المسابقة القارية آخر مرة عام 1976، وظفر خلالها المنتخب المغربي باللقب.

وتستضيف أديس أبابا، العاصمة الإثيوبية، مقر الاتحاد الإفريقي، كما أنها تقع على ارتفاع يزيد عن 2300 متر فوق سطح البحر، ما يجعلها أعلى عاصمة في إفريقيا ومن بين الأعلى ارتفاعًا في العالم.

ونظمت نسخة 2025 الأخيرة من المسابقة في المغرب، فيما ستُنظم النسخة المقبلة عام 2027 بشكل مشترك بين ثلاث دول من شرق إفريقيا هي كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وستنتقل المسابقة إلى نظام جديد ابتداءً من عام 2028، إذ تلعب كل أربعة أعوام بدلًا من كل عامين، وذلك لمواءمة جدولها مع المسابقات الأخرى التابعة لـ«فيفا».

وأعربت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تواجه أعمال عنف دامية تنفذها جماعات جهادية، عن رغبتها في تقديم ملف مشترك لاستضافة البطولة عام 2032، بحسب اتحاداتها لكرة القدم.