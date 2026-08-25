فيدرر يعود إلى ملاعب التنس

يعود السويسري روجر فيدرر، أسطورة كرة التنس، إلى بطولة الولايات المتحدة، رابع البطولات الأربع الكبرى، للمشاركة في مباراة استعراضية الأربعاء في نيويورك على ملعب «آرثر آش» الشهير وتُوّج باللقب خمس مرات.

وقال الحاصل على 20 لقبًا في الجراند سلام، والمعتزل منذ عام 2022، مبتسمًا الثلاثاء: «بصراحة، الأمر مثير للتوتر، على ما أعتقد لم ألعب مجموعة واحدة منذ لقائي أمام البولندي هوبرت هوركاش في ويمبلدون، وذلك كان قبل خمسة أعوام».

لكن البالغ 45 عامًا استدرك قائلًا: «هناك فرحة كبيرة بالعودة إلى المكان الذي عشت فيه الكثير من اللحظات الجميلة».

وسيستعيد فيدرر أجواء المنافسة من خلال مباراة زوجي إلى جانب أسماء كبيرة أخرى في عالم التنس: آندي روديك، وأندريه أجاسي، وجون ماكنرو.

وتمنح هذه المباراة الاستعراضية الفائز بلقب ويمبلدون 8 مرات فرصة حقيقية لقول شكرًا ووداعًا.

ولم يودّع السويسري نيويورك بشكل يليق به من قبل.

ففي عام 2019، خسر «المايسترو» في ربع النهائي أمام البلغاري جريجور ديميتروف.

وكان يأمل في العودة في الأعوام التالية، لكن الإصابات حالت دون ذلك في عامي 2020 و2021، قبل أن يعتزل خلال كأس ليفر عام 2022.

وعن احتمال عودته إلى الملاعب محترفًا، جاء جوابه صريحًا: «لا، لا، لا، أبدًا على الإطلاق. شكرًا على طرح هذا السؤال».

وتابع: «كنت أتساءل ما إذا كان سيُطرح السؤال، لكنني سعيد بأن أوضح الأمر، في حال كان لدى أي شخص أدنى شك».

وقال فيدرر عن أطفاله الأربعة، وهم توأمان يبلغان 17 عامًا وتوأمان يبلغان 12 عامًا: «الأطفال يكبرون، وبالتالي سيتمكنون من الاستمتاع قليلًا بمشاهدة والدهم وهو يلعب».

وعن أغلى ذكرياته في بطولة الولايات المتحدة، أجاب: «أعتقد أنها ببساطة القدرة على الفوز بخمسة ألقاب متتالية»، وذلك بين عامي 2004 و2008.

وتابع حديثه: «إنها آخر بطولة كبرى في الموسم، والجميع يريد الفوز بها بأي ثمن، والجميع قادر على اللعب على الملاعب الصلبة، ومع الرطوبة والرياح وكل هذه الاختلافات من عام إلى آخر، فإن الأمر صعب جدًّا. لذلك، عندما أفكر في ذلك الآن، يبدو الأمر مذهلًا».

ويتقاطر نجوم التنس الحاليون والسابقون الأربعاء على ملاعب فلاشينج ميدوز، قبل خمسة أيام من انطلاق منافسات الفردي في آخر بطولات الجراند سلام، إذ سيخوض الإسباني كارلوس ألكاراس، إلى جانب الأسطورة الأمريكية سيرينا وليامز، أول مباراة رسمية له منذ أبريل.

وبعد أن حرمته إصابة في معصمه الأيمن من المشاركة في رولان جاروس وويمبلدون، يستهل الحاصل على 7 بطولات كبرى الأربعاء عودته إلى الملاعب عبر منافسات الزوجي المختلط التي شهدت إصلاحًا جذريًّا عام 2025.

وسيلعب الإسباني إلى جانب عائدة أخرى، هي وليامز، المصنَّفة الأولى عالميًّا سابقًا، والفائزة بـ23 لقبًا كبيرًا في منافسات الفردي.

وعادت البالغة 44 عامًا إلى المنافسة في يونيو بعد توقف دام نحو أربعة أعوام، لكنها لن تشارك في منافسات الفردي في البطولة الأمريكية.