أعلنت وزارة الثقافة إنشاء مركز ثقافي سعودي في باريس العاصمة الفرنسية، على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الجمهورية الفرنسية.

وسيشكّل المركز منصة للتعريف بالثقافة السعودية، وإبراز عمقها التاريخي وتنوعها الإبداعي، من خلال تنظيم البرامج الثقافية النوعية، وإشراك الممارسين والمؤسسات والجمهور الفرنسي في مبادراته.

وسيعمل على دعم حضور الممارسين الثقافيين السعوديين دوليًا، وتعزيز التواصل بين المثقفين والمبدعين في البلدين، وبناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الثقافية السعودية والفرنسية، بما يتيح تبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات المشتركة.

ويجسّد إنشاء المركز ما تشهده العلاقات السعودية الفرنسية من تطور مستمر، ويؤكّد حرص السعودية على تعزيز حضورها الثقافي الدولي، وتقديم صورة ثقافية أصيلة تعرّف العالم بإرثها الحضاري، وإنتاجها الإبداعي المعاصر.