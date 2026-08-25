الاتحاد يقاتل على ديابي ودوان البديل

وجهت الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد بوصلة اهتمامها نحو الياباني ريستو دوان، جناح فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني الأول لكرة القدم، تحسبًا لرحيل الفرنسي موسى ديابي إلى باير ليفركوزن، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة القطب الجداوي لا تزال متمسكة ببقاء ديابي مع الفريق، ولم تتخذ حتى إعداد الخبر، أي قرار بشأن الموافقة على رحيله، إلا أنها وضعت دوان، خطة بديلة في حال رحيل الجناح الفرنسي.

ونقل الألماني ينس فيسينج، مدرب الفريق، خلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب مواجهة الحزم الدورية، التي كسبها 3ـ2، أن ديابي أبلغه قبل المباراة، أنه غير جاهز، وقال: «أبلغني أنه غير جاهز ذهنيًا للمشاركة، وأنا لن أستفيد من لاعبٍ غير جاهز بدنيًا وذهنيًا».

وشارك الجناح الأيمن الياباني «28 عامًا» بقميص آينتراخت فرانكفورت في 40 مباراة، سجل سبعة أهداف، وصنع ستة، فيما وتبلغ قيمته السوقية 17 مليون يورو، وفق ترانسفير ماركت العالمي.

وتدرج دوان في الفئات السنية بنادي جامبا أوساكا ابتداء من 2016، وفي موسم 2018 أعير إلى نادي جرونينجن الهولندي، في أول تجاربة الاحترافية في أوروبا، قبل أن يفعل الأخير في الموسم التالي بند شراء عقده.

وفي موسم 2019، انتقل إلى نادي آيندهوفن الهولندي، ثم أعير إلى أرمينيا بيليفيلد الألماني، وفي صيف 2022 انتقل إلى فرايبورج الألماني لمدة ثلاثة مواسم، سجل فيها 26 هدفًا. وفي أغسطس 2025، وقع لنادي آينتراخت فرانكفورت حتى 2030.

ولعب دوان أول مباراة دولية مع منتخب بلاده في سبتمبر 2019، ويملك حاليًا 69 مباراة دولية، سجل فيها 11 هدفًا، وفي المونديال الأخير لعب أربع مباريات مع اليابان «هولندا ـ تونس ـ السويد ـ البرازيل»، وسجل هدف بلاده الوحيد أمام السويد في المباراة التي انتهت 1ـ1، قبل وداع المونديال أمام البرازيل 1ـ2.